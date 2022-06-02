Разрушенные украинские школы поможет восстановить к 1 сентября ЮНИСЕФ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поможет Украине восстановить разрушенные в результате войны школы до 1 сентября. План восстановления обсудили глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает ОП .

Тимошенко и Шахин 1 июня посетили центр поддержки детей и семей «Спільно» в Буче, открытый по инициативе ЮНИСЕФ.

"Президент Украины Владимир Зеленский дал задание восстановить как можно больше школ до 1 сентября", - отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, есть школы, где повреждены только окна или кровли, и это можно восстановить за месяц-полтора. А есть более сложные работы, например восстановление стен и полное восстановление с нуля.