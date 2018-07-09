РоSSия не может принять независимость Украины, — роSSийский политик

РоSSийская власть отрицает украинскую государственность и считает Украину частью РоSSии.

Об этом заявил известный роSSийский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».

«Продолжается линия на отрицание вашей государственности! Одна из проблем взаимоотношений нашей власти с Украиной состоит в том, что наша власть не может принять независимость Украины! Понимаете?» — сказал он.

По его словам, роSSийские политики считают Украину и Беларусь частью РоSSии.