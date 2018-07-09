РоSSия не может принять независимость Украины, — роSSийский политик
РоSSийская власть отрицает украинскую государственность и считает Украину частью РоSSии.
Об этом заявил известный роSSийский оппозиционный политик Леонид Гозман в эфире телеканала «112 Украина».
«Продолжается линия на отрицание вашей государственности! Одна из проблем взаимоотношений нашей власти с Украиной состоит в том, что наша власть не может принять независимость Украины! Понимаете?» — сказал он.
По его словам, роSSийские политики считают Украину и Беларусь частью РоSSии.
«Украина, в их понимании, также как и Беларусь — это часть РоSSии. Поэтому, эти названия Новороссия, Малороссия… Это часть РоSSии! Они не могут с этим никак примириться!» — говорит он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.07.2018 11:35
09.07.2018 11:46