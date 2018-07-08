Флагман США вошел в Черное море для совместных учений с украинским флотом
Флагманское судно ВМС Америки USS Mount Whitney 7 июля вошло в Черное море для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.
Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМФ США.
"USS Mount Whitney рад вернутся в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и в мире. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", — сказал капитан судна Роберт Агилар.
Добавим, в этом году морские учения будут проводится с 9 по 21 июля.
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Политика
08.07.2018 15:44