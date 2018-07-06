Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации взрослых от кори

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости.

Министерство здравоохранения утвердило порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых, находящихся в группе риска.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении болезни в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Согласно приказу Минздрава, в течение 2018 года обеспечивается проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям среди групп профессионального риска.

В частности вакцинация проводится среди медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (Министерство внутренних дел, Минобороны, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Национальная гвардия, Пограничная служба, Государственная служба охраны), студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии, благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

Согласно законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори.

Напомним, ранее вспышка кори была зафиксирована в части Нацгвардии в Одесской области.