Из-за женитьбы на своем заместителе ивано-франковский чиновник сменит работу

В департаменте образования и науки горсовета будет новый руководитель.

Из-за женитьбы на своем заместителе ивано-франковский чиновник сменит работу
Фото: Фіртка

Руководитель департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Смаль сменит место работы из-за того, что женился на своем заместителя Марианне Продан, пишет местное издание Фіртка.

Cообщается, что в соответствии с Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" чиновники не могут и в дальнейшем работать на занимаемых должностях.

На должность Игоря Смаля придет директор местной ОШ №6 Игорь Максимчук. Сам же Смаль из департамента образования и науки, вероятно, перейдет на должность заместителя директора департамента социальной политики. В свою очередь, Марианна Продан займет должность заместителя директора ЦНАП.

Издание отмечает, что согласно статье 27 Закон Украины "О предотвращении коррупции" ограничение относительно совместной работы близких лиц распространяется исключительно на лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В частности, они не могут иметь в прямом подчинении близких им лиц или быть прямо подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Напомним, суд оштрафовал замглавы Госрыбагентства за назначение премий бывшей жене.


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