Парламент Австрии рассматривает переход на 12-часовый рабочий день

Решение о длительности рабочего дня должно быть добровольным.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проголосовал в четверг за внесение поправок в трудовое законодательство и увеличение максимальной продолжительности рабочего дня в республике до 12 часов. Решение вызвало резкую реакцию как в среди профсоюзов, так и в обществе, сообщает АРА.

Закон о гибкой системе организации рабочего времени поддержали его разработчики из правящей коалиции в составе Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы, а также депутаты оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум".

Изменения должны вступить в силу с 1 сентября 2018 года, и они позволят работодателю по согласованию с трудовым коллективом устанавливать максимальную продолжительность рабочей недели в 60 часов.

Правительство подчеркивает, что изменение законодательства позволит работникам самостоятельно решать, соглашаться ли на 12-часовой рабочий день или же оставить привычное расписание от 8 до 10 часов.

Объединение профсоюзов Австрии и Палата труда выступили с резкой критикой этих планов и обвинили власти в намеренном ухудшении положения трудящихся в угоду промышленным предприятиям. Кроме того, в минувшие выходные в Австрии прошли массовые акции протеста против изменения закона о труде, в которых приняли участие до 150 тыс. человек.

Напомним, Конституционный суд Австрии поручил властям страны разрешить людям при их желании указывать третий пол в официальных документах.