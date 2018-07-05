Бизнес не ощутил изменений в результате реформ судебной системы, - EBA

Изменения есть в фискальной системе, в дерегуляции, в банковской, энергетической сферах.

Бизнес не ощутил изменений в результате реформ судебной системы, - EBA
Анна Деревянко
Фото: sannews.com.ua

Европейская бизнес-ассоциация считает, что представители бизнеса не ощутили на себе существенных изменений в результате проведения реформ в судебной системе Украины. Об этом заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, пишут Українські Новини.

"Мы не чувствуем, что стало лучше. Если говорить непосредственно о судах, то там меньше всего изменений, которые мы чувствуем. Как была коррупция достаточно высокого уровня, так она и осталась", - отметила она.

При этом Деревянко отметила, что бизнес интересуют, прежде всего, изменения в работе непосредственно судов.

"Мы видим, что есть изменения в высшем эшелоне судебной системы, но на сегодняшний момент. если спросить разного уровня бизнес, особенно членов ЕБА, то одна из первых проблем, на которые обращается внимание, - это суды, которые в принципе претерпели мало изменений. Если мы говорим, что есть изменения в фискальной системе, в дерегуляции, в банковской, энергетической сферах, то в судах пока таких изменений не много", - отметила Деревянко.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что для завершения судебной реформы необходимо 4 года.


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