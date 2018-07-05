Запрет ГПУ на строительство музея Революции Достоинства продлится 2-3 месяца, - Горбатюк
"Строить музей не запрещали... До завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта".
Предписание Генеральной прокуратуры о запрете строительства Музея Революции Достоинства на улице Институтской в Киеве будет действовать до завершения следственных экспериментов.
Об этом сообщил "Укринформу" руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.
"Строить музей не запрещали. Временно, до завершения следственных экспериментов, прокурор выдал запрет на изменение ландшафта", - сказал он.
Горбатюк добавил, что следственные эксперименты планируется завершить в течение 2-3 месяцев.
Напомним, музей Революции достоинства будет построен в центре Киева, возле Майдана Независимости. Территория проектирования затрагивает аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до ул. Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной Сотни, 3-5 и часть земельного участка по аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена часовня УГКЦ).
К настоящему времени создано госучреждение Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни - Музей Революции достоинства, но оно не имеет постоянного места. Экспонаты хранятся в других киевских музеях.
В конце июня жюри определило победителя архитектурного конкурса на строительство музея. Победил проект немецкой конторы Kleihues Gesellschaft von Architekten.
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Политика
05.07.2018 12:12