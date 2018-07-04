Сторонник Саакашвили решил баллотироваться в президенты Украины
Юрий Деревянко входит в политсовет "Руха новых сил".
Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко намерен баллотироваться в президенты на очередных выборах.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
"Я не хочу тратить еще 5 лет, не хочу опять на кого-то надеяться, не хочу потом снова бороться против "лучшего из худших". Поэтому я принял для себя решение. Я иду в Президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему нэоэкономики и цифрового государства", - написал он.
В сообщении не указано, согласовано ли данное решение с партией "Рух новых сил", членом политсовета которой является Деревянко.
Напомним, в мае Деревянко инициировал в Верховной Раде сбор подписей за импичмент Президента Петра Порошенко. Он также является фигурантом дела о побеге Михаила Саакашвили из автомобиля СБУ.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
04.07.2018 12:15