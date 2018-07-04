Сторонник Саакашвили решил баллотироваться в президенты Украины

Юрий Деревянко входит в политсовет "Руха новых сил".

Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко намерен баллотироваться в президенты на очередных выборах.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

"Я не хочу тратить еще 5 лет, не хочу опять на кого-то надеяться, не хочу потом снова бороться против "лучшего из худших". Поэтому я принял для себя решение. Я иду в Президенты. Иду, чтобы создать новую систему - систему нэоэкономики и цифрового государства", - написал он.

В сообщении не указано, согласовано ли данное решение с партией "Рух новых сил", членом политсовета которой является Деревянко.