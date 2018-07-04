Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд

Количество иностранцев не уточняется, известно, что счет идет на сотни.

Украина передала списки всех иностранцев, воевавших за РоSSию на Донбассе, в Международный уголовный суд
Фото: 24tv.ua

Украина передала в Международный уголовный суд списки всех установленных иностранцев, воевавших на стороне РоSSийской Федерации на Донбассе. Об этом сообщил Главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через суд списки установленных в ходе расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа, передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен", - рассказал Матиос.

Также главный военный прокурор заявил о "двойных стандартах", которые иногда применяются к Украине со стороны других государств в вопросе наемников.

"Главное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих лиц. Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, очень обидно поражают", - заявил Матиос.

Напомним, ранее в СБУ обнаружили в рядах боевиков "ЛНР" более 300 сербов. Прокуратура Сербии открыла 45 уголовных производств в отношении наемников, участвующих в военных конфликтах, в том числе на Донбассе.


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