Боевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - Минобороны
В "военкоматы" вызывают мужчин от 18 до 65 лет.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия.
Об этом сообщает главное разведывательное управление Минобороны."Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сказано в сообщении.
В дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 и 2 АК роSSийско-оккупационных войск.
Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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