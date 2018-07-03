Боевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - Минобороны

В "военкоматы" вызывают мужчин от 18 до 65 лет.

Боевики на Донбассе вручают мобилизационные повестки, - Минобороны
Фото: hyser.com.ua

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия.

Об этом сообщает главное разведывательное управление Минобороны."Местным жителям в возрасте от 18 до 65 лет вручаются повестки с требованием прибытия в т. н. "военные комиссариаты"", - сказано в сообщении.

В дальнейшем с этими лицами проводятся сборы на срок от двух до четырех недель в учебных центрах и на полигонах 1 и 2 АК роSSийско-оккупационных войск.

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.


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