Митрополит УПЦ МП Софроний заявил, что не подписывал заявление против автокефалии

"Все архиепископы подписывались, что они присутствовали на совещании".

Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) заявил, что не подписывал заявление епископата УПЦ (МП) против автокефалии.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Я такого не знаю и не слышал об обращении... Я подписал, что я присутствовал. Все члены, которые там были, подписывались, что они присутствовали на совещании. А что писали обращения - при мне такого не писали, может, позже кто-то написал", - прокомментировал владыка.

Тем не менее имя митрополита Софрония присутствует в списке 72 подписантов обращения на официальном ресурсе Украинской Православной Церкви (МП).

Согласно этому сообщению, все присутствующие на совещании архиепископы единогласно приняли следующее заявление: "Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы Украинская Православная Церковь плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском православии, так и в украинском обществе в целом".

Некоторые СМИ сообщили, что архиереи подписывали документ принудительно и без текста, который якобы писался позже.

Напомним, 25-го июня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось архиерейское совещание, на котором обсуждались перспективы предоставления Украине автокефалии от Константинополя. По результатам совещания, как сообщил сайт УПЦ МП, архиереи выступили против автокефалии.

Это заявление вызвало широкий резонанс в околоцерковных кругах. Особое удивление вызвало то, что подписантами выступили даже известные сторонники автокефалии - например митрополит Черкасский и Каневский Софроний. Подробнее читайте в материале LB.ua "Автокефалия. Обратный отсчет".