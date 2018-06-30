В Украине запретили популярный крем
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила известный препарат против грибка – крем «Ламидерм», который производится в Индии.
Крем «Ламидерм», который производит «Индоко Ремидес Ltd» в Индии, запретили к продаже в Украине из-за аннулирования заключения о подтверждении соответствия условий производства необходимым требованиям.
Гослекслужба обязала субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию и использование этого крема, проверить его наличие, и в случае обнаружения принять меры для изъятия из оборота и помещения оставшихся в Украине упаковок под карантин.
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30.06.2018 22:45