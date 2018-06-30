Военные ликвидировали боевиков, которые пытались снять украинский флаг под Авдеевкой

Тела двоих погибших в ближайшие дни передадут вражеской стороне.

В День Конституции Украины оккупанты под прикрытием огневых средств попытались устроить провокацию и снять украинский флаг на одной из позиций сил ООС в районе Авдеевки. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.

По его словам, плотным и адекватным ответным огнем два оккупанта были уничтожены бойцами 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" из состава 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

"Сегодня прошла эвакуация тел данных оккупантов на подконтрольную территорию. Вскоре тела погибших боевиков будут переданы вражеской стороне", - добавил Штефан.

Фото: Анатолий ШтефанFacebook

Напомним, двое украинских военных ранены на Донбассе за сутки.


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