Арьев обещает уйти из ПАСЕ в случае возвращения туда РоSSии

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявляет, что не видит потребности дальше работать в ПАСЕ в случае возвращения в Ассамблею РоSSии после возможных изменений в процедуру.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в связи с решением Бюро ПАСЕ , которое может стать шагом к возвращению роSSийской делегации

К сожалению, руководящие органы и Совета Европы, и ПАСЕ поддаются на финансовый шантаж РоSSии и готовы продать индульгенцию преступному режиму Путина. Бюро ПАСЕ вопреки обычной процедуре подготовки решений ускорило рассмотрение шантажистских требований РФ в регламентном комитете Ассамблеи», — написал Арьев.

Он отметил, что все решится в октябре на сессии ПАСЕ , признав, что лобби будет сумасшедшим.

“Реально, шансы 50/50 – останется ли ПАСЕ почтенным органом, или будет поддаваться шантажисту за возобновление финансирования и утратит уважение. В случае возвращения РФ в ПАСЕ в 2019 через циничную процедуру, не вижу потребности дальше работать в самодискредитированной организации», — отметил Арьев.

В то же время он заявил, что Украина продолжит борьбу против возвращения РоSSии в ПАСЕ . «И мы не одни. Будем бороться», — подчеркнул Арьев.