РоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - Денисова

Ни одного украинского политзаключенного не видели представители международных организаций.

РоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

РоSSийская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет "РБК-Украина".

"РоSSийская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что РоSSийская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев", - заявила она.

По словам Денисовой, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.

"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - заявила она.

Напомним, посольство Украины направило очередную ноту Министерству иностранных дел РоSSии из-за недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, но это не помогло в получении допуска.


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