РоSSия скрывает истинное состояние здоровья политзаключенных, - Денисова

Ни одного украинского политзаключенного не видели представители международных организаций.

РоSSийская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев. Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет "РБК-Украина".

"РоSSийская Федерация нарушает международные конвенции по правам человека и собственное законодательство, блокируя доступ омбудсмена и консулов к политзаключенным. Я констатирую, что РоSSийская Федерация скрывает истинное состояние здоровья удерживаемых украинцев", - заявила она.

По словам Денисовой, ни к одному из удерживаемых в РФ украинских политзаключенных нет доступа независимых гуманитарных организаций и Международного Комитета Красного Креста.

"Мы не знаем правды об их здоровье. Противоречивые заявления о состоянии здоровья Олега Сенцова заставляют думать, что его могут принудительно кормить. Давать смесь, которая состоит из непонятных и неизвестных веществ. Мы не знаем влияния на здоровье и психику этой смеси", - заявила она.

Напомним, посольство Украины направило очередную ноту Министерству иностранных дел РоSSии из-за недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к политзаключенному Олегу Сенцову, но это не помогло в получении допуска.