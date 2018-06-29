Результаты медицинской реформы появятся через 2-3 года, - Гройсман

Премьер-министр положительно оценивает изменения в системе здравоохранения.

Премьер-министра Владимир Гройсман прогнозирует, что результаты начатой правительством реформы системы здравоохранения в полной мере будут заметны через 2-3 года. Такое заявление глава правительства сделал в интервью изданию "Обозреватель".

Гройсман отметил, что действующая глава Минздрава Ульяна Супрун - человек, способный ломать схемы, которые десятилетиями существовали в медицинской сфере.

"Медицина не знала изменений с прошлого века. Ее довели до разрухи. Ульяна Супрун начала реформу, чтобы это изменить. Она - волонтер, которая приехала сюда работать. У нее непростой характер, но она способна ломать схемы, которые сформировались в этой сфере", - отметил Гройсман.

По его мнению, все мифы, которые навязываются относительно реформ, особенно в сфере нового механизма закупки лекарств, - представляют собой в основном манипуляции. "Сейчас мы закупаем препараты, которые заранее готовятся под Украину. Это мировая практика. Сейчас все систематизируется. Например, сейчас впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики в соответствии с календарным планом вакцинации", - добавил Гройсман.

Он отметил, что закупка является централизованной, через ООН , международные тендеры, которые невозможно "скомбинировать". "Чтобы попробовать там что-то украсть, надо быть больным на голову! Сейчас есть попытки навязать "своего" министра, через него внедрить новые коррупционные схемы - и опять все по кругу. А я хочу изменить систему здравоохранения. И процесс пошел. Уже 9 млн украинцев заключили договора на обслуживание семейными врачами. Через 2-3 года вы увидите результат, но для этого нужно быть последовательными. Нельзя шарахаться из стороны в сторону", - отметил Гройсман.

Напомним, в апреле в Украине стартовала подписная кампания по выбору семейного врача, с июля бюджетное финансирование уже будет распределяться с учетом прикрепленных к врачам пациентов.