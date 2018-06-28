ПАСЕ приняла резолюцию об освобождении политзаключенных украинцев в РоSSии
"За" проголосовали 77 депутатов.
Парламентская Ассамблея Совета Европы 28 июня в Страсбурге приняла проект резолюции об освобождении украинских политзаключенных в РоSSии.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
За соответствующее решение проголосовали 77 членов ПАСЕ, 15 воздержались.
Перед голосованием в зале зачитали соответствующий доклад, затем по этому вопросу прошли дебаты.
Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подал президенту РФ Владимиру Путину официальное прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. В ответ на это в Кремле заявили, что письмо генсека Совета Европы "с точки зрения роSSийского законодательства не является основанием для каких-либо юридических действий".
После этого Ягланд заявил, что все равно намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РоSSии и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и РФ именно обмен заключенными.
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