Порошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных политиков

Президент отметил, что ни разу не пожаловался на ограничения или отсутствие полномочий.

Порошенко: Нельзя изменять Конституцию под конкретных политиков
Архивное фото
Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко выступает против изменений в Конституцию под конкретных политиков.

Об этом он заявил в своей речи по случаю Дня Конституции, передает "Интерфакс-Украина".

"Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Нельзя изменять Конституцию под конкретных лиц - это Основной закон Украины", - сказал президент.

Он также отметил, что политическая элита Украины "не очень бережно относится" к Конституции, что и стало одной из причин тех кризисов и испытаний, которые возникли в стране. По его словам, это должно стать уроком для политиков.

"Действующий Основной закон Украины, который был принят в 1996 году, с изменениями 2004 года многими экспертами - украинскими и зарубежными - также оценивался как один из наиболее прогрессивных, наиболее совершенных, наиболее демократических правовых документов", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что за годы своего президентства он ни разу не пожаловался на ограничения или отсутствие полномочий.

"И как бы сложно ни было отвечать на беспрецедентные по своей сложности внешние и внутренние вызовы - ни разу не попросил о расширении полномочий, наоборот и более того - сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности, во время судебной реформы", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в феврале премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент утвердить конституционную реформу в части децентрализации и в части полномочий парламента и президента. В сентябре 2017 года премьер говорил, что новая Конституция ему не нужна.

Конституционную реформу, касающуюся полномочий президента и парламента, предлагал также бывший премьер Арсений Яценюк. Однако, Порошенко заявил, что не видит возможности провести кардинальную конституционную реформу с перераспределением полномочий между президентом, парламентом и правительством.

Вице-спикер Рады Оксана Сыроид считает, что тема изменений Конституции будет одной из ключевых уже в сентябре и ближе к президентским выборам.


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