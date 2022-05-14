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2022-05-14
"Ни в коем случае нельзя доверять политикам": эксперт рассказал, кто должен решать судьбу Крыма
Генштаб - это единственный орган, который может принять решение, каким способом освобождать Крым.
"Если у нас пойдет контрнаступательная операция, то останавливаться на линии 24 февраля ни в коем случае нельзя. Во всяком случае на Донбассе надо идти до государственной границы.
Что касается сроков самой войны - это может быть 5-6 месяцев. Особенно активная фаза. И самая большая проблема для нас будет - это Крым. Где Генштаб - это единственный орган, который может принять решение, каким способом освобождать Крым: вводить войска в Крым или нет. Ни в коем случае это нельзя доверять политикам.
А вообще окончание войны - должно значить выход на границы 91-го года", - говорит Олег Жданов.
Алексей Ионов, politeka.net