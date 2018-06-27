ВСП уволил судью за решение о взятии под стражу участников Евромайдана
Набудович нарушила присягу судьи.
Высший совет правосудия уволил судью Дарницкого районного суда Киева Ирину Набудович за решение о взятии под стражу участников Евромайдана.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.
Дисциплинарное дело в отношении судьи Набудович было открыто по заявлениям заместителя Генерального прокурора Украины О. Бачуна, прокурора Дарницкого района города Киева А. Надида и Л. Дидык.
В заявлении отмечалось, что Набудович нарушила присягу судьи и приняла решение о взятии под стражу и наложение административного взыскания лиц, принимавших участие в акции Евромайдана 21 ноября 2013 года.
Напомним, ГПУ задержала одного из руководителей разгона Евромайдана. Экс-чиновник МВД с 2016 года находился в розыске.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.06.2018 20:21