ВСП уволил судью за решение о взятии под стражу участников Евромайдана

Набудович нарушила присягу судьи.

ВСП уволил судью за решение о взятии под стражу участников Евромайдана
Фото: facebook.com/highcouncilofjustice

Высший совет правосудия уволил судью Дарницкого районного суда Киева Ирину Набудович за решение о взятии под стражу участников Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное дело в отношении судьи Набудович было открыто по заявлениям заместителя Генерального прокурора Украины О. Бачуна, прокурора Дарницкого района города Киева А. Надида и Л. Дидык.

В заявлении отмечалось, что Набудович нарушила присягу судьи и приняла решение о взятии под стражу и наложение административного взыскания лиц, принимавших участие в акции Евромайдана 21 ноября 2013 года.

Напомним, ГПУ задержала одного из руководителей разгона Евромайдана. Экс-чиновник МВД с 2016 года находился в розыске.


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