ВСП уволил судью за решение о взятии под стражу участников Евромайдана

Набудович нарушила присягу судьи.

Высший совет правосудия уволил судью Дарницкого районного суда Киева Ирину Набудович за решение о взятии под стражу участников Евромайдана.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Дисциплинарное дело в отношении судьи Набудович было открыто по заявлениям заместителя Генерального прокурора Украины О. Бачуна, прокурора Дарницкого района города Киева А. Надида и Л. Дидык.

В заявлении отмечалось, что Набудович нарушила присягу судьи и приняла решение о взятии под стражу и наложение административного взыскания лиц, принимавших участие в акции Евромайдана 21 ноября 2013 года.