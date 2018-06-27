РФ перебросила почти 50 боевых кораблей в Азовское море: будет ли масштабное наступление?

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РоSSийская Федерация перебросила около 40 кораблей в Азовское море. Речь идет о военных катерах и судах Федеральной Службы Безопасности. Ранее такой масштабной переброски зафиксировано не было.

Об этом в эфире украинского телеканала рассказал представитель ГУ разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Час Пик. Он напомнил, что Азовское море – это внутренние воды и Украины, и РФ - это прописано в соответствующем договоре, подписанным двумя странами задолго до начала боевых действий. К началу войны не удалось решить важный вопрос о границах и в Азовском море, и в Керченском проливе. Согласно документу, корабли под флагами двух стран могут находиться там на законных основаниях.

Вадим Скибицкий также ответил на вопрос о возможной атаке военных РФ с моря. По его мнению, на сегодняшний день есть реальная угроза наступления РоSSии, однако для проведения масштабной операции нет достаточного количества плавредств.

Скибицкий добавил, что РФ в последнее время усилила контроль за прибрежной зоной и тщательно проверяет суда, которые подлежат осмотру со стороны РоSSии. Также, корабли, к примеру, из Мариуполя могут трое суток простаивать, пока их не пропустят под Керченским мостом. Такие действия могут привести к тому, что гражданские компании начнут отказываться от наших портов, ведь их груз за такое время может испортиться.


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