СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии.
Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию роSSийских спецслужб распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, адаптированные для жителей этого региона.
"В течение последнего месяца основные «усилия» злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции", - отмечается в сообщении.
"Среди материалов также обнаружены «обвинения» подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории ОРДЛО и ложные «справки» пособников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии и насильственному изменению конституционного строя нашего государства", - добавили в СБУ.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов. Также у агитаторов были обнаружены "инструкции", разработанные и предоставленные представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и сайтов.
Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее СБУ заявила предотвращении провокаций роSSийских спецслужб на майские праздники. В группу провокаторов, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", входили двое киевлян и трое жителей Одесской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.06.2018 20:17