СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области

Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии.

СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию роSSийских спецслужб распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, адаптированные для жителей этого региона.

"В течение последнего месяца основные «усилия» злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции", - отмечается в сообщении.

"Среди материалов также обнаружены «обвинения» подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории ОРДЛО и ложные «справки» пособников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии и насильственному изменению конституционного строя нашего государства", - добавили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов. Также у агитаторов были обнаружены "инструкции", разработанные и предоставленные представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее СБУ заявила предотвращении провокаций роSSийских спецслужб на майские праздники. В группу провокаторов, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", входили двое киевлян и трое жителей Одесской области.


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