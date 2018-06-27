СБУ выявила подстрекателей к массовым беспорядкам в День Конституции в Днепропетровской области

Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии.

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность двух жителей Днепропетровской области, которые провоцировали интернет-пользователей к массовым беспорядкам в День Конституции Украины.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию роSSийских спецслужб распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, адаптированные для жителей этого региона.

"В течение последнего месяца основные «усилия» злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции", - отмечается в сообщении.

"Среди материалов также обнаружены «обвинения» подразделений Объединенных сил в провокациях обстрелов на территории ОРДЛО и ложные «справки» пособников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных сил Украины. Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав РоSSии и насильственному изменению конституционного строя нашего государства", - добавили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для распространения антиукраинских материалов. Также у агитаторов были обнаружены "инструкции", разработанные и предоставленные представителями спецслужб РФ , для обхода блокировки запрещенных в Украине соцсетей и сайтов.

Открыто уголовное производство по ст. 110 Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственные действия.