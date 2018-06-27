Италия предложила создавать центры для мигрантов в Африке

Италия предложила организовывать мигрантские центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, направляющихся в Западную Европу через Средиземное море.

Об этом сообщает Reuters.

«Приемные и идентификационные центры в Северной Африке должны быть созданы», — заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвине во время визита в Ливию — главную отправную точку для большинства мигрантов на пути в Европу через море.

Итальянский министр уточнил, что такие центры, по его мнению, должны быть размещены на юге Ливии, в Нигере, Мали, Республике Чад и Судане. Он добавил, что ЕС должен финансировать мероприятия в Африке относительно сдерживания неконтролируемой миграции в Европу.

Впрочем, официальная власть Ливии, которая не полностью контролирует территорию страны, не имеет особого желания к созданию мигрантских центров.

Новое итальянское правительство закрыло свои порты для гуманитарных судов, курсирующих в Средиземноморье, отмечая, что ЕС должен разделить груз приема беженцев, которых ежемесячно сотнями спасают на море.

Как известно, Италия, расположенная недалеко от Ливии, с 2014 года приняла 650 тысяч мигрантов, прибывших через Средиземное море.