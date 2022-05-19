Еврокомиссия предложила создать новый механизм для восстановления Украины

Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием «Отстроить Украину» (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет ЕП.

Еврокомиссия предложила создать новый механизм для восстановления Украины
фото: zn.ua

План по восстановлению Украины

Усилия по восстановлению должны возглавить украинские власти в тесном сотрудничестве с ЕС и другими ключевыми партнерами, такими как G7 и G20, а также международными финансовыми институтами и организациями.

Отмечается, что партнерство между городами и регионами в ЕС и Украине обогатит и ускорит реконструкцию.

Еврокомиссия возглавит платформу по восстановлению Украины. План по восстановлению будет составлять и реализовывать Украина при поддержке административного потенциала и технической помощи со стороны ЕС, под стратегическим управлением Еврокомиссии.

План восстановления будет одобрен платформой на основе оценки потребностей и станет основой для ЕС и других партнеров, чтобы определить приоритетные области, которые выбраны для финансирования и конкретных проектов.

Платформа будет координировать источники финансирования и назначения для оптимизации их использования, а также будет следить за ходом реализации плана.

Как это будет работать

Для поддержки плана реконструкции Еврокомиссия предлагает создать механизм Rebuild Ukraine как основной правовой инструмент поддержки ЕС, который будет совмещать гранты и ссуды на восстановление.

Он будет включен в бюджет ЕС и тем самым обеспечит прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе с четкой привязкой к инвестициям и реформам.

Механизм будет основываться на опыте ЕС в рамках Фонда восстановления и устойчивости, но будет адаптирован к беспрецедентным вызовам реконструкции Украины и ее сопровождению на ее европейском пути.

Сам механизм будет иметь особую структуру управления, обеспечивающую полную собственность Украины.

Борьба с коррупцией и новые источники финансирования

Значительный акцент в работе механизма будет на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, а инвестиции, приведенные в соответствие с климатическими, экологическими, цифровыми политиками и стандартами ЕС, помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушительного роSSийского вторжения.

Непредвиденные потребности, вызванные войной, выходят за рамки средств, доступных в нынешних многолетних финансовых рамках ЕС. Поэтому Еврокомиссия отмечает, что нужно найти новые источники финансирования.

Дополнительные гранты, которые будут предоставлены Украине, могут быть профинансированы либо за счет дополнительных взносов государств-членов (и третьих стран, если они этого пожелают), либо посредством целевого пересмотра многолетней финансовой базы. Эти источники могли бы финансироваться за счет кредитов, предоставленных Украине в рамках программы.

Однако, учитывая масштаб кредитов, которые, вероятно, потребуются, варианты включают привлечение средств для кредитов от имени ЕС или под национальные гарантии государств-членов.

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