Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба

Глава МИД считает, что помощь КНР может существенно ускорить процесс наступления мира в Украине, информирует ZN.ua.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба
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Украина обратилась к Китаю с предложением стать одной из стран-гарантов безопасности для прекращения войны с Россией. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Синьхуа.

Дипломат выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению мира на украинской земле. В частности, посредством переговоров со страной-агрессором. Кулеба подчеркнул, что поддержка такого могущественного государства имеет большое значение в решении сверхсложной ситуации в Украине.

«Раньше мы считали Будапештский меморандум важной нормой безопасности для Украины, но, к сожалению, он не принес нам реальную безопасность. Теперь Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН и других крупных государств, включая Китай. Мы предлагаем, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины и это признак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины помогут предотвратить новые проявления агрессии со стороны РФ и избежать гуманитарных катастроф в будущем.


Александр Кричковский, ZN.ua

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