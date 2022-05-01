Украина предложила Китаю стать одним из гарантов безопасности – Кулеба

Украина обратилась к Китаю с предложением стать одной из стран-гарантов безопасности для прекращения войны с Россией . Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью информационному агентству Синьхуа .

Дипломат выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению мира на украинской земле. В частности, посредством переговоров со страной-агрессором. Кулеба подчеркнул, что поддержка такого могущественного государства имеет большое значение в решении сверхсложной ситуации в Украине.

«Раньше мы считали Будапештский меморандум важной нормой безопасности для Украины, но, к сожалению, он не принес нам реальную безопасность. Теперь Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН и других крупных государств, включая Китай . Мы предлагаем, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины и это признак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике», - заявил Кулеба.