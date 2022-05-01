Премьер Финляндии предложила ужесточить санкции против РоSSии

Глава финского правительства и глава Социал-демократической партии Санна Марин (Sanna Marin) в воскресенье высказалась за ужесточение санкции против РоSSии. Она снова поддержала Украину.

"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против РоSSии, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении, - заявила Марин.

"Когда мы покупаем энергию у РоSSии, мы финансируем войну", - сказала Марин.

Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленный правительством так называемый доклад НАТО.

Как сообщил в субботу в газете Ilta Sanomat президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.