Мир в четыре этапа: Италия предложила свой план прекращения войны в Украине

Италия представила свой план мира для Украины, который состоит из четырех этапов. В Нью-Йорке его уже показали представителю ООН .

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Документ, составленный в Фарнезине в тесной координации с Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Италии), уже представлен в Нью-Йорке министром Луиджи Ди Майо во время беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Итальянский план предусматривает четырехэтапный процесс под наблюдением Международной группы содействия (ГИФ):

Прекращение огня. Возможный нейтралитет Украины. Территориальные вопросы, в частности Крым и Донбасс. Новый пакт европейской и международной безопасности.

В Италии отметили, что на каждом шагу необходимо проверять выполнения обязательств, взятых сторонами. Только после этого можно переходить к новому этапу.

Напомним, ранее парламент Италии практически единогласно поддержал отправку оружия в Украину для защиты от военной агрессии со стороны РоSSийской Федерации, информирует Апостроф .



