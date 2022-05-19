Мир в четыре этапа: Италия предложила свой план прекращения войны в Украине

Италия представила свой план мира для Украины, который состоит из четырех этапов. В Нью-Йорке его уже показали представителю ООН.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Документ, составленный в Фарнезине в тесной координации с Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Италии), уже представлен в Нью-Йорке министром Луиджи Ди Майо во время беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Итальянский план предусматривает четырехэтапный процесс под наблюдением Международной группы содействия (ГИФ):

  1. Прекращение огня.
  2. Возможный нейтралитет Украины.
  3. Территориальные вопросы, в частности Крым и Донбасс.
  4. Новый пакт европейской и международной безопасности.

В Италии отметили, что на каждом шагу необходимо проверять выполнения обязательств, взятых сторонами. Только после этого можно переходить к новому этапу.

Напомним, ранее парламент Италии практически единогласно поддержал отправку оружия в Украину для защиты от военной агрессии со стороны РоSSийской Федерации, информирует Апостроф.



Инна Погрибная, Апостроф

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