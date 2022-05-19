Мир в четыре этапа: Италия предложила свой план прекращения войны в Украине
Италия представила свой план мира для Украины, который состоит из четырех этапов. В Нью-Йорке его уже показали представителю ООН.
Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.
Документ, составленный в Фарнезине в тесной координации с Палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Италии), уже представлен в Нью-Йорке министром Луиджи Ди Майо во время беседы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Итальянский план предусматривает четырехэтапный процесс под наблюдением Международной группы содействия (ГИФ):
- Прекращение огня.
- Возможный нейтралитет Украины.
- Территориальные вопросы, в частности Крым и Донбасс.
- Новый пакт европейской и международной безопасности.
В Италии отметили, что на каждом шагу необходимо проверять выполнения обязательств, взятых сторонами. Только после этого можно переходить к новому этапу.
Напомним, ранее парламент Италии практически единогласно поддержал отправку оружия в Украину для защиты от военной агрессии со стороны РоSSийской Федерации, информирует