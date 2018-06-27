В УПЦ МП отказываются переходить в Константинопольский патриархат

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25 июня в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялось совещание архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, на котором обсуждалась перспектива предоставления автокефалии от Константинопольского патриархата.

Об этом сообщается на сайте УПЦ МП.

На совещании архиереи во главе с митрополитом Онуфрием подтвердили желание сохранить нынешний канонический статус с подчинением Московскому патриархату.

«В случае преобразования Украинской православной церкви в структуру Константинопольского патриархата, наша церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия. В связи с этим епископы единогласно приняли совместное заявление о следующем. Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы УПЦ плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом. Архиереи единогласно подтвердили свое стремление соблюдения данной при рукоположении епископской присяге хранить верность УПЦ», — говорится в заявлении.

Его подписали митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, еще 28 митрополитов, 20 архиепископов и 21 епископ.


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