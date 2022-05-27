ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении: подразделения отказываются идти в наступление

Судя по перехвату телефонного разговора, это уже не первый подобный случай в этом полку.

У роSSийских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь (в отказе). Практически все!" - докладывает командирам один из оккупантов, воюющих на восточном направлении.

Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили на подвал". Об этом командиры требуют сообщить новым "отказникам". Однако толку от этого, судя по всему, не очень много.