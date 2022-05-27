ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении: подразделения отказываются идти в наступление

украинские военные, бойцы ВСУ

Судя по перехвату телефонного разговора, это уже не первый подобный случай в этом полку.

У роSSийских захватчиков на Харьковском направлении начались массовые бунты. Целые подразделения отказываются идти в наступление. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь (в отказе). Практически все!" - докладывает командирам один из оккупантов, воюющих на восточном направлении.

Судя по разговору, это уже не первый подобный случай в этом полку. И чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их "посадили на подвал". Об этом командиры требуют сообщить новым "отказникам". Однако толку от этого, судя по всему, не очень много.

Если же оккупанты таки заставят "отказников" идти в наступление, СБУ напоминает о горячую телефонную линию 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для роSSийских, так и для украинских номеров.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — ЗеленскийНынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский
В разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской областиВ разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской области
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: За минувшие сутки уничтожено около 150 оккупантовГенштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: За минувшие сутки уничтожено около 150 оккупантов
Мы наведем порядок: в сеть попала методичка оккупантов по общению с мирными украинцамиМы наведем порядок: в сеть попала методичка оккупантов по общению с мирными украинцами
Командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине: «Понимаешь, в чем прикол...»Командиры оккупантов врут кремлю о своих «победах» в Украине: «Понимаешь, в чем прикол...»
Известный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у роSSийских оккупантовИзвестный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у роSSийских оккупантов
Ликвидирован беларусский полковник, который стал на сторону оккупантов: его истребитель сбилиЛиквидирован беларусский полковник, который стал на сторону оккупантов: его истребитель сбили
Генштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантовГенштаб ВСУ назвал направления наступления оккупантов
Украинские военные уничтожили блокпост оккупантов на трассе Лисичанск-БахмутУкраинские военные уничтожили блокпост оккупантов на трассе Лисичанск-Бахмут
Почти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 маяПочти 30 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка на 26 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости