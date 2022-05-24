Из-за аварийного состояния кораблей моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания — ГУР

РФ тяжело полноценно поддерживать боевые корабли из-за санкций Запада, информирует ZN.ua.

Из-за аварийного состояния кораблей моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания — ГУР
© Министерство обороны РФ

Моряки каспийской флотилии РФ отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей. Введенные против РоSSии международные санкции из-за войны против Украины не позволяют полноценно обслуживать и ремонтировать навигационное оборудование и дизельное оборудование боевых кораблей флотилии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, чтобы обеспечить плавучесть на некоторых кораблях, в том числе носителях крылатых ракет, вместо оригинальных блоков были установлены агрегаты от бытовой техники китайского производства, приобретенные по завышенной в несколько раз цене.

«Теперь каждый выход в море осведомленные с «импортозамещением» оккупанты воспринимают как билет в один конец. Ведь он может стать для них последним и привести к экологической катастрофе в регионе», - отметили в ГУР.

Кроме того, разведка сообщает, что командование каспийской флотилии, опасаясь проверок и обвинений в хищении выделенных на закупку запасных частей средств, приказало скрывать факты небоеспособности корабельного состава. По данным ГУР, виновных в утечке информации угрожают обвинить в государственной измене и приговорить к 15 годам тюрьмы.

Моряки 106 бригады надводных кораблей каспийской флотилии южного военного округа РФ, которые в составе морской группировки участвуют в войне против Украины, отказываются выполнять боевые задания из-за аварийного состояния кораблей.

Как сообщает ГУР, захватчики даже решили тайно написать коллективные письма президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, чтобы раскрыть все финансовые махинации командования.

ГУР Минобороны обнародовало список военных преступников – военнослужащих 106 бригады надводных кораблей (в/ч 40153 г. Каспийск) и напомнило, что все военные преступники будут разоблачены, за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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