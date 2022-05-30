"Отказываются становиться пушечным мясом": мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами

мобилизованные из ДНР

Насильно мобилизованные жители так называемых «Л/ДНР» все чаще выражают свое недовольство.

Судя по всему, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты из-за насильной мобилизации мужчин. Об этом рассказала в своем Телеграм-канале украинская омбудсмен Людмила Денисова.

«От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом". В связи с этим готовятся акции протеста "призывников" и их жен против "власти" самопровозглашенных псевдогосударственных формирований», - сообщила Денисова.

военные лднр

По ее данным, уже были зафиксированы случаи вооруженных столкновений между мобилизованными из «республик» и приехавшими из россии оккупантами.

«Были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и роSSийскими военнослужащими. «Военная прокуратура» ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие», - сообщила омбудсмен.

военные лднр

Она подчеркнула, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.


Дарья Волкова, politeka.net

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