Турчинов: благодаря системе терробороны украинские города станут "неприступными крепостями"

В каждой области создаются бригады терробороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Турчинов: благодаря системе терробороны украинские города станут "неприступными крепостями"
Фото: facebook/rnbo

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов убежден, что, создание мощной системы многоэшелонной территориальной обороны является залогом и фундаментом защиты Украины в условиях военного конфликта.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись «Защитим свой дом, защитим Украину» - это лозунг отражает суть концепции терробороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов.

По его словам, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады терробороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что сегодня во время учений на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и резервисты "бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм".

"Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - добавил Турчинов.

Он напомнил, что Минобороны и Генштаб готовят проект Закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.

Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Блок рекламы


Похожие новости
Турчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживанияТурчинов заявил о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания
Турчинов: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности для УкраиныТурчинов: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности для Украины
В США описали сценарии вторжения Кремля в украинские выборыВ США описали сценарии вторжения Кремля в украинские выборы
Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSииТурчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии
РоSSийские пограничники не пропускают украинские машины из-за чемпионата по футболуРоSSийские пограничники не пропускают украинские машины из-за чемпионата по футболу
Порошенко рассказал, сколько получают украинские бойцы на передовойПорошенко рассказал, сколько получают украинские бойцы на передовой
Турчинов: "Мы освобождали Мариуполь под аплодисменты местных жителей. Я уверен, что так же будет с Донецком и Луганском"Турчинов: "Мы освобождали Мариуполь под аплодисменты местных жителей. Я уверен, что так же будет с Донецком и Луганском"
Турчинов: Путин боится вступления Украины в НАТО, но кто он такой, чтобы определять судьбу УкраиныТурчинов: Путин боится вступления Украины в НАТО, но кто он такой, чтобы определять судьбу Украины
СНБО готовит либерализацию внешнеэкономической деятельности в оборонном секторе, - ТурчиновСНБО готовит либерализацию внешнеэкономической деятельности в оборонном секторе, - Турчинов
Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из-за поддержки "Северного потока-2"Турчинов обвинил Запад в двойных стандартах из-за поддержки "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости