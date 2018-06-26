Турчинов: благодаря системе терробороны украинские города станут "неприступными крепостями"
В каждой области создаются бригады терробороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов убежден, что, создание мощной системы многоэшелонной территориальной обороны является залогом и фундаментом защиты Украины в условиях военного конфликта.
Об этом сообщается на сайте СНБО.
"На шевронах бойцов территориальной обороны есть надпись «Защитим свой дом, защитим Украину» - это лозунг отражает суть концепции терробороны, которую сегодня строит Министерство обороны и Генеральный штаб Украины", - сказал Турчинов.
По его словам, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады терробороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.
"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода преобразования каждого района, каждого города в неприступную крепость", - подчеркнул Турчинов.
Секретарь СНБО отметил, что сегодня во время учений на полигоне Гончаровское в Черниговской области, ветераны АТО и резервисты "бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм".
"Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно", - добавил Турчинов.
Он напомнил, что Минобороны и Генштаб готовят проект Закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент.
Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.
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