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2023-03-21
У НАТО заявили, що найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook
Нині триває підготовка українських військових до контрнаступу, який очікується навесні-влітку, заявив високопосадовець НАТО в інтерв'ю
"Ми готуємось до наступу навесні чи влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", — зазначив він.
Чиновник підкреслив, що РФ "справедливо" передбачає, що основні українські наступи відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях.
За його словами, мета наступу на південному сході країни: «Прорвати сухопутний міст до Криму».
Анна Конюченко, ZN.ua