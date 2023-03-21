У НАТО заявили, що найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні

Нині триває підготовка українських військових до контрнаступу, який очікується навесні-влітку, заявив високопосадовець НАТО в інтерв'ю Bild .

"Ми готуємось до наступу навесні чи влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", — зазначив він.

Чиновник підкреслив, що РФ "справедливо" передбачає, що основні українські наступи відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях.

За його словами, мета наступу на південному сході країни: «Прорвати сухопутний міст до Криму».