Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами

Для датської столиці Київ стане першим таким містом.

Копенгаген та Київ стануть містами-побратимами
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Міська рада Копенгагена повідомляє, що українська столиця ймовірно стане містом-побратимом для їхнього міста. Датська столиця зробить виключення для Києва на тлі російського повномасштабного вторгнення для територію України.

Із відповідною пропозицією до мерки Копенгагена Софі Хесторп Андерсен звернувся Київський міський голова Віталій Кличко, водночас економічний департамент мерії данської столиці підготував проєкт угоди про побратимство на основі пропозицій української сторони.

Угода набуде чинності після її офіційного затвердження Києвом та схвалення Копенгагенською міською радою. Вона, сподіваються в данській столиці, може стати "гарною відправною точкою для Копенгагена у наданні допомоги у відновленні Києва".

Наприклад, Копенгаген міг би направити до Києва співробітників для надання консультацій та ноу-хау у сфері будівництва, містобудування та планування. Конкретні потреби будуть обговорюватися з Києвом пізніше.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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