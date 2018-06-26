Москалькову не пустят к россиянам, пока Денисову не пустят к украинским политзаключенных - офис омбудсмена
РоSSийская сторона сама предложила синхронность действий.
Уполномоченного по правам человека в РоSSии Татьяну Москалькову не допустят к удерживаемых гражданам РФ на территории Украины, пока украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допускают к украинским политзаключенных Кремля.
Об этом заявила советник Денисовой Елена Мячина, передает Hromadske.ua.
"Ее будут допускать к русским в Украине. Они (роSSийская сторона - ред.) Сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных - ред.), И мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их", - сказала Мячина.
Как сообщалось, сегодня утром Москалькова прибыла в Киев. Она заявила, что планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.
На вопрос о том, законнным ли будет визит Москальковой к Одинцову, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить".
На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькову не пустить в СИЗО к Одинцову, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.
Напомним, украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.
Денисову, которая с 15 июня находилась в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
26.06.2018 06:57