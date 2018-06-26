Москалькову не пустят к россиянам, пока Денисову не пустят к украинским политзаключенных - офис омбудсмена

РоSSийская сторона сама предложила синхронность действий.

Уполномоченного по правам человека в РоSSии Татьяну Москалькову не допустят к удерживаемых гражданам РФ на территории Украины, пока украинского омбудсмена Людмилу Денисову не допускают к украинским политзаключенных Кремля.

Об этом заявила советник Денисовой Елена Мячина, передает Hromadske.ua.

"Ее будут допускать к русским в Украине. Они (роSSийская сторона - ред.) Сами предложили синхронность действий (одновременных визитов двух уполномоченных - ред.), И мы этого придерживаемся. Пустят нас - тогда пустят их", - сказала Мячина.

Как сообщалось, сегодня утром Москалькова прибыла в Киев . Она заявила, что планирует посетить в СИЗО Киева крымского дезертира Максима Одинцова.

На вопрос о том, законнным ли будет визит Москальковой к Одинцову, ведь он является гражданином Украины, Мячина ответила: "Он действительно украинец. Но Москалькова подала его в список на посещение и пока заявила только о намерении его посетить".

На уточняющий вопрос о том, могут ли Москалькову не пустить в СИЗО к Одинцову, в офисе Денисовой сообщили, что такое может быть, поскольку для ее посещения должна быть синхронность.

Напомним, украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.