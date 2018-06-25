Нардеп Яценко в Фейсбуке обозвал защитника ДАП "мародером" и "убийцей"

Скриншоты опубликовал сын известного волонтера Павел Тука.

Нардеп Яценко в Фейсбуке обозвал защитника ДАП "мародером" и "убийцей"

Народный депутат Украины Антон Яценко от группы "Возрождение" в Фейсбуке оскорбил бойца АТО, "киборга" Донецкого аэропорта Олега Герваса, назвав его "мародером" и "убийцей мирных жителей".

Скриншоты онлайн-переписки опубликовал сын известного волонтера Павел Тука.

"Нардеп Яценко, который является бывшим регионалом и известным кнопкодавом, позволил себе назвать нашего сослуживца-"киборга", парня который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал, убийцей мирных жителей и мародером! Помимо унижения чести и достоинства одного конкретного человека, этот негодяй очернил все наше подразделение!", — пишет Тука.

Помимо словесных обвинений и явных оскорблений, Яценко заявил, что против бойца якобы уже расследуют какие-то уголовные дела.

"Олег Гервас — "киборг", парень, который получил ранения в ДАПе! Про уголовные дела чистейший пи***ж, я вам с полной уверенностью заявляю, так как с Олежкой служили в одной роте! Смотрите, чтоб "доставалки" ваши не пообламывали, черти!" — написал Тука.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Ночью горел дом нардепа Спиваковского в ХерсонеНочью горел дом нардепа Спиваковского в Херсоне
Помощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской областиПомощник нардепа Вилкула погиб в ДТП в Полтавской области
Нардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парадаНардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парада
Экс-нардеп Артеменко собрался дать показания в пользу ЯнуковичаЭкс-нардеп Артеменко собрался дать показания в пользу Януковича
Нардеп Мосийчук через суд требует запретить "Марш равенства" в Киеве
Сенцов написал письмо правозащитникам о своем самочувствииСенцов написал письмо правозащитникам о своем самочувствии
Нардеп Чижмарь попал в авиакатастрофу в польском аэропортуНардеп Чижмарь попал в авиакатастрофу в польском аэропорту
Данилюк рассказал, что нардепы уговаривали его не увольнять НасироваДанилюк рассказал, что нардепы уговаривали его не увольнять Насирова
Комитет Рады отказался рассматривать представление на нардепа ДунаеваКомитет Рады отказался рассматривать представление на нардепа Дунаева
Законопроект "О концессии" открывает новые схемы для олигархов, - нардепЗаконопроект "О концессии" открывает новые схемы для олигархов, - нардеп
Последние новости
Подгружаем последние новости