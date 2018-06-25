Нардеп Яценко в Фейсбуке обозвал защитника ДАП "мародером" и "убийцей"

Скриншоты опубликовал сын известного волонтера Павел Тука.

Народный депутат Украины Антон Яценко от группы "Возрождение" в Фейсбуке оскорбил бойца АТО, "киборга" Донецкого аэропорта Олега Герваса, назвав его "мародером" и "убийцей мирных жителей".

Скриншоты онлайн-переписки опубликовал сын известного волонтера Павел Тука.

"Нардеп Яценко, который является бывшим регионалом и известным кнопкодавом, позволил себе назвать нашего сослуживца-"киборга", парня который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал, убийцей мирных жителей и мародером! Помимо унижения чести и достоинства одного конкретного человека, этот негодяй очернил все наше подразделение!", — пишет Тука.

Помимо словесных обвинений и явных оскорблений, Яценко заявил, что против бойца якобы уже расследуют какие-то уголовные дела.

"Олег Гервас — "киборг", парень, который получил ранения в ДАПе! Про уголовные дела чистейший пи***ж, я вам с полной уверенностью заявляю, так как с Олежкой служили в одной роте! Смотрите, чтоб "доставалки" ваши не пообламывали, черти!" — написал Тука.