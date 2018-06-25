Климкин: Украина отдаст любое количество пленных, чтобы освободить всех своих

Украина предлагает РоSSии различные опции по обмену пленными.

Климкин: Украина отдаст любое количество пленных, чтобы освободить всех своих
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Украина готова отдать столько человек, чтобы их количества хватило для освобождения всех украинских заложников и политзаключенных. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.

"Мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане РоSSии, которые находятся сегодня здесь. У них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас это, в первую очередь, и необходимые решения. Но мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают, как РоSSия манипулирует освобождением не только политических заключенных, но и заложников ... Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть действительно всех ", - подчеркнул он.

Климкин подчеркнул, что Украина предлагала различные опции по освобождению заложников.

"Если РФ, является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть объяснит это нашим партнерам в рамках "нормандии", - подчеркнул министр.

Напомним, за время ведения боевых действий на Донбассе украинским властям в ходе переговоров удалось освободить или обменять более 3200 граждан Украины, задержанных на оккупированных территориях.

Сейчас Украина обеспокоена в первую очередь судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам колонии строгого режима, а также Владимира Балуха, который держит голодовку более 90 суток.


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