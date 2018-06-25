Климкин: Украина отдаст любое количество пленных, чтобы освободить всех своих
Украина предлагает РоSSии различные опции по обмену пленными.
Украина готова отдать столько человек, чтобы их количества хватило для освобождения всех украинских заложников и политзаключенных. Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
"Мы готовы на любые шаги, которые позволят нам освободить наших ребят. У нас есть граждане РоSSии, которые находятся сегодня здесь. У них есть соответствующие судебные приговоры. Конечно, для нас это, в первую очередь, и необходимые решения. Но мы готовы принимать эти решения. Все прекрасно понимают, как РоSSия манипулирует освобождением не только политических заключенных, но и заложников ... Мы готовы отдать столько, чтобы вытянуть действительно всех ", - подчеркнул он.
Климкин подчеркнул, что Украина предлагала различные опции по освобождению заложников.
"Если РФ, является оккупационной властью, не готова идти вперед, пусть объяснит это нашим партнерам в рамках "нормандии", - подчеркнул министр.
Напомним, за время ведения боевых действий на Донбассе украинским властям в ходе переговоров удалось освободить или обменять более 3200 граждан Украины, задержанных на оккупированных территориях.
Сейчас Украина обеспокоена в первую очередь судьбой украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам колонии строгого режима, а также Владимира Балуха, который держит голодовку более 90 суток.
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Политика
25.06.2018 13:25