Венгрия назвала условия для возобновления работы комиссии "Украина - НАТО"

Сийярто не исключил, что будет блокировать получение Украиной статуса аспиранта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал три условия, при выполнении которых Венгрия согласится разблокировать деятельность комиссии "Украина - НАТО".

"Первое условие - переходный период по языку образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены. Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям "Венецианской комиссии", - норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы", - сказал Сийярто в интервью "Европейской правде".

Третье условие, по его словам, уже выполнено, так как Украина начала консультации с представителями венгерского меньшинства.

Министр не исключает, что Венгрия может блокировать не только работу комиссии, но и предоставление Украине статуса страны-аспиранта НАТО.

"Еще увидим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут. И, кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - сказал министр.

Напомним, 22 июня Сийярто заявил, что Венгрия отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и дальше будет блокировать работу комиссии "Украина - НАТО".