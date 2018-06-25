Венгрия назвала условия для возобновления работы комиссии "Украина - НАТО"

Сийярто не исключил, что будет блокировать получение Украиной статуса аспиранта.

Венгрия назвала условия для возобновления работы комиссии "Украина - НАТО"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Фото: hungarytoday.hu

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал три условия, при выполнении которых Венгрия согласится разблокировать деятельность комиссии "Украина - НАТО".

"Первое условие - переходный период по языку образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены. Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям "Венецианской комиссии", - норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы", - сказал Сийярто в интервью "Европейской правде".

Третье условие, по его словам, уже выполнено, так как Украина начала консультации с представителями венгерского меньшинства.

Министр не исключает, что Венгрия может блокировать не только работу комиссии, но и предоставление Украине статуса страны-аспиранта НАТО.

"Еще увидим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут. И, кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - сказал министр.

Напомним, 22 июня Сийярто заявил, что Венгрия отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и дальше будет блокировать работу комиссии "Украина - НАТО".

С осени 2017 года между Украиной и Венгрией продолжается конфликт из-за языковой статьи нового закона "Об образовании". В Будапеште считают, что она ущемляет права закарпатских венгров, в связи с чем МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.


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