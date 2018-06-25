В Каменце-Подольском закрывают начальную школу, где учится 210 детей

Облсовет решил не оплачивать существование начальной школы при лицее.

Хмельницкий облсовет закрыл начальные классы при Каменец-Подольской специализированной школе-интернате “Славутинка”. Такое решение было принято на сессии облсовета 14 июня во время перименования школы-интерната в лицей.

Депутаты приняли решение про смену названия и типа Каменец-Подольской специализированной школы-интерната І-ІІІ ступеней на Каменец-Подольський лицей ІІ-ІІІ ступеней. Это случилось уже после того, как школа набрала два новых первых класса - 1 июня на обучение было зачислено 60 первоклассников. Всего же в этой начальной школе обучается 210 детей.

Фото: ngp-ua.info

“Теперь мы должны искать школы, где после набора остались свободные места, - рассказывает LB.ua мама одного из учеников школы Наталья Олейник. - Кроме того, в нашей школе было углублённое изучение двух иностранных языков - английского или немецкого, найти аналогичную школу, как положено по закону, невозможно - в городе всего две школы с углублённым изучением иностранных языков, и они переполнены. Нашим детям придётся заново проходить адаптацию, которая у некоторых была очень тяжелой. Мы, родители, в шоке от происходящего. У нас очень хорошая школа, таких мало - без линеек, поборов, букетов, без восьмого марта”.

Инициатором закрытия первой ступени школы стал глава бюджетной комиссии облсовета Иван Гладуняк. Во время заседания он заявил, что финансирование начальной школы является для области нецелевым: “Нужно действовать по закону про образованию и не придумать новелл к законам и реформам, которые проводит правительство”, - сказал Гладуняк. Очевидно, речь идёт о том, что законодательно начальная школа не может быть лицеем. При этом существование начальной школе при лицее законом не запрещается.

Каменец-Подольская специализированная школа-интернат 'Славутинка'

LB.ua пока ожидает официальный комментарий от Министерства образования и науки.

Глава департамента образования и науки Хмельницкой области Олег Фасоля называет решение неправомерным: “Вопрос про ликвидацию первой ступени школы раньше не поднимался, соответственно, директор провела набор в первые классы согласно действующему законодательству. Я верю, что на дополнительной сессии удастся внести изменения в решение, которые сохранят первую ступень для этой школы, и таким образом мы обеспечим право детей на образование. Насколько мне известно, родители уже собрали достаточно подписей для того, чтобы созвать внеочередную сессию облсовета. Кроме того, они собираются обжаловать решение облсовета в суде”.

Бывшая спецшкола, а нынче лицей, находится в центре города, в красивом старинном здании. В прошлом году с подачи директора этой школы Елены Козловой был арестован депутат Хмельницкого облсовета Николай Харкавый - он требовал от неё взятку, и директриса сообщила об этом в правоохранительные органы. В местных СМИ писали, что в деле фигурировал и инициатор нынешнего "сокращения" Иван Гладуняк, но обвинение ему не предъявили.

Родители учеников бывшей спецшколы написали открытые письма к губернатору Хмельницкой области Михаилу Загородному и к президенту Петру Порошенко. Также родители и коллектив школы обратилась к министру образования и науки Лилии Гриневич с призывом вмешаться в сложившуюся ситуацию.