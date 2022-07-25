Росіяни розбомбили школу та будинок культури, де ховалися люди: кадри масштабних руйнувань на Харківщині

У ніч на 25 липня російські війська завдали серії ракетних ударів по місту Чугуєву в Харківській області, зруйновано будинок культури, школу та житлові будинки.

Наслідки нічних обстрілів міста показав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Будинок культури, де у підвалі ховалися люди, фактично знищено окупантами. Троє людей рятувальники вже звільнили з-під завалів, але у підвалі ще перебували люди, всі служби продовжують працювати », – повідомив він.

Крім того, пошкоджені житлові будинки, освітній заклад є попадання по відкритих територіях.

За даними поліції, попередньо обстріл було здійснено зенітно-ракетним комплексом С300.

Синегубов повідомляє, що частина ракет, які росіяни запустили зі своєї території, збили наші Збройні Сили України.