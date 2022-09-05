Окупанти зруйнували гімназію та спортивну школу у Нікополі

Освічені люди Росії не потрібні, загарбники не припиняють руйнувати заклади освіти в Україні, інформує ZN.ua.

Окупанти зруйнували гімназію та спортивну школу у Нікополі
© Валентин Резніченко / Telegram

У Нікопольському районі Дніпропетровської області, який кожну ніч обстрілюють російські окупанти, понад дві з половиною години лунала повітряна тривога. Ворог двічі застосував важку артилерію по об'єктах цивільної інфраструктури, проте, на щастя, ніхто не постраждав, повідомляє голова ОВА Валентин Резніченко.

В результаті обстрілу були пошкоджені близько десяти житлових будинків, в тому числі багатоповерхівка, та дев'ять об'єктів інфраструктури, зокрема, гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. В черговий раз противник поцілив у лінії електропередач, але заподіяну шкоду вже усунули.

В інших районах Дніпропетровщини ніч минула під звуки сирени, проте без обстрілів.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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