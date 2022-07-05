Російські окупанти вночі розбомбили школу в Харкові

Нападники продовжують обстрілювати з артилерії населені пункти Харківщини, інформує ZN.ua.

Російські окупанти вночі розбомбили школу в Харкові
© Олег Синєгубов/Telegram

В ніч на вівторок, 5 липня, російські війська обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого одна із шкіл зазнала серйозних пошкоджень, повідомив вранці голова Харківської військової обласної адміністрації Олег Синєгубов.

«О 2 годині ночі ворог завдав ракетний удар по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Частково зазнала будівля, від ракети росіяни залишили вирву на території. Жодної військової інфраструктури. На щастя, на території був один охоронець, постраждалих немає», - повідомив голова ОВА вранці.

Також впродовж доби обстрілів із артилерії та РЗСВ зазнали обстрілів населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів. Як наслідок низка приватних будинків були пошкоджені, а на відкритій території сталась пожежа. Також в Кутузівці Харківського району отримала поранення 81-річна жінка.

«За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запеклі бої. На Харківському напрямку ворог зосереджений на стримуванні наших військових. В районі Ізюма окупанти обстрілювали наші позиції та намагалися вести наступ в напрямку с. Долина. Наші захисники успішно відбили спроби штурму та змусили загарбників відступити з втратами», - додав Синєгубов.


Ірина Знась, ZN.ua





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