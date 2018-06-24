77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице

ДТП произошло в Старом Крыму.

77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице

В аннексированном Россией Крыму после ДТП умер 77-летний активист Сервер Караметов.

Об этом сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

"Сервер агъа Караметов умер в больнице не приходя в сознание. Несколько часов назад в Старом Крыму его сбила машина...", - написал он в фейсбуке.

Журналист добавил, что несмотря на свой возраст и состояние здоровья, 77-летний активист практически не пропускал ни одного судебного процесса над крымскими татарами.

"В прошлом году Сервер агъа был задержан оккупационными полицаями за одиночный пикет у Верховного суда Крыма, где рассматривали дело Ахтема Чийгоза. У него в руках был лишь плакат со словами "Крымские татары не террористы". За это он отсидел 10 суток. Через несколько дней на улицы с такими же плакатами вышли около десяти человек. А еще через несколько дней - больше ста человек в разных уголках Крыма держали такие же плакаты и требовали прекратить преследование крымских татар", - напомнил Наматуллаев.

Караметова задерживали в аннексированном Крыму не один раз. Так, в День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая 2017 года его задержали роSSийские силовики после того, как Караметов пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. Спустя три часа его отпустили после составления админпротокола.


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