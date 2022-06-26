У Каховці згоріла машина колаборантки - "начальниці" відділу освіти

У Каховці Херсонської області згоріло авто колаборантки - так званої "начальниці" місцевого відділу освіти Ірини Махньової. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, повідомляє "Суспільне".

За словами радника ОВА, автівка загорілася закритою, а причини її загоряння наразі йому невідомі.

"Там не зрозуміла причини загоряння, але відомо, що це авто, яке належить Ірині Махньовій. Вона жива" - розповів Сергій Хлань.

Він також поділився професійною біографією колаборантки. У 90-х роках Махновська працювала вчителькою початкових класів у 2-й та 5-й школах Каховки.