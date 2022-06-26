У Каховці згоріла машина колаборантки - "начальниці" відділу освіти
Причина загоряння - невідома.
У Каховці Херсонської області згоріло авто колаборантки - так званої "начальниці" місцевого відділу освіти Ірини Махньової. Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань,
За словами радника ОВА, автівка загорілася закритою, а причини її загоряння наразі йому невідомі.
"Там не зрозуміла причини загоряння, але відомо, що це авто, яке належить Ірині Махньовій. Вона жива" - розповів Сергій Хлань.
Він також поділився професійною біографією колаборантки. У 90-х роках Махновська працювала вчителькою початкових класів у 2-й та 5-й школах Каховки.
"Тоді директором 2-ї школи була Галина Соломахіна. Вона говорить, що Ірина Махньова була слабким вчителем. Потім Ірина вийшла заміж та поїхала до Португалії. Повернувшись торгувала на каховському ринку португальським взуттям", - розповів Хлань.
Це вже не перший інцидент з автівками колаборантів на Херсонщині. 24 червня у Херсоні підірвався автомобіль колаборанта Савлученка, він загинув. А у Чорнобаївці підірвалася автівка гауляйтера. РосЗМІ пишуть, що колаборант отримав легкі поранення, інформує