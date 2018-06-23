Геращенко: Мы делали все возможное, чтобы вытащить Сенцова в 2016 вместе с Савченко

Вице-спикер еще раз заявила о готовности Украины обменять 23 россиян на незаконно удерживаемых украинцев.

Геращенко: Мы делали все возможное, чтобы вытащить Сенцова в 2016 вместе с Савченко
Фото: Facebook/Iryna Gerashchenko

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что режиссера Олега Сенцова могли освободить еще весной в 2016 году вместе с Надеждой Савченко. Об этом она написала в Facebook.

"Имею ответственно заявить: мы делали все возможное, чтобы вытащить Олега весной 2016 вместе с Савченко, в формате 2-2, вели переговоры, чтобы за двух роSSийских ГРУшников, Ерофеева и Александрова, нам отдали Надежду и Олега. Но в ВР висел плакат с одной фамилией, политическая истерия и давление на команду президента, вопли одной политической силы, "вы боитесь освобождения Нади", шантаж - все это подыграло плану Кремля, и сейчас это осознается еще очевиднее и рельефнее" , - отметила Геращенко.

Также она еще раз заявила о готовности Украины передать 23 россиян в обмен на освобождение режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых украинцев.

"Наша позиция следующая: немедленное освобождение Олега и всех других узников. Поэтому мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех", - написала Геращенко.

Она подчеркнула, что все 23 россиянина, списки которых представители Украины неоднократно передавали РФ, осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям - терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж.


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