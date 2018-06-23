Климкин заявил, что доволен консультациями с Венгрией

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в целом удовлетворен результатами консультаций с венгерской стороной по имплементации языковой статьи закона об образовании.

Об этом он заявил на пресс-конференции по результатам заседания украинско-венгерской рабочей группы высокого уровня при участии четырех министров, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я в целом доволен сегодняшними консультациями. Я очень рад, что именно сегодня мы здесь встретились. Первая часть нашей встречи была посвящена имплементации закона об образовании. После этой пресс-конференции мы сядем все вместе, в частности с Петером (Сиярто — ред. ) и обсудим и двусторонние вопросы, и вопросы нашей международной повестки дня», — сказал Климкин.

По его словам, сегодняшние консультации были важными и конструктивными, они состоялись уже после того, как Министерство образования провело соответствующую встречу с венгерским обществом Закарпатья.

«Мы договорились о продолжении таких консультаций. Следующие консультации состоятся в начале июля», — проинформировал глава МИДа.

Он отметил позитивную динамику взаимодействия украинской и венгерской стороны.

«Я с самого начала подчеркнул: мы заинтересованы в том, чтобы наше венгерское общество, наши украинские граждане венгерского происхождения на сто процентов оставались венграми. Мы не хотим их сделать меньшими венграми, напротив, они должны сохранять и развивать свою национальную идентичность. Это очень важно для нашего дальнейшего продвижения в объединенную Европу. Однако в то же время мы должны им помочь, поощрить, чтобы у каждого был достаточный уровень владения украинским, чтобы никто из них не чувствовал себя дискриминированным в реализации своих шансов в жизни», — отметил Климкин.

Резюмируя, он акцентировал внимание на том, что Украина будет продолжать процесс имплементации закона на основе плотных консультаций с общественностью.


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