Яценюк о законе про нацбезопасность: следующий шаг - план действий по членству в НАТО

Фракция "Народного фронта" отдала за закон 71 голос.

Яценюк о законе про нацбезопасность: следующий шаг - план действий по членству в НАТО
Фото: прес-служба РНБОУ

«Принятие закона «О национальной безопасности Украины» - это не только благоустройство военного права. Закон четко называет членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны», - написал в своем Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк 21 июня после принятия Верховной Радой этого закона 248 голосами.

Фракция "Народного фронта" отдала за закон 71 голос.

При этом Яценюк поздравил парламент и украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции.

«Мы уже сделали реальностью зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - план действий по членству в НАТО», - подчеркнул он.

«Запад кровно заинтересован предоставить нам постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее», - написал Арсений Яценюк.


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