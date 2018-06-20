Сенат Канады легализовал марихуану

Документ вступит в силу в ближайшие 2-3 месяца.

Сенат Канады легализовал марихуану
Фото: Макс Левин

Сенаторы Канады проголосовали за принятие законопроекта федерального правительства, который легализует рекреационную марихуану. Об этом сообщает телеканал CBC.

За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель.

"Мы только что стали свидетелями исторического голосования в Канаде. Это конец 90-летнего запрета. Трансформативная социальная политика, я думаю, стала смелым шагом со стороны правительства", - сказал сенатор Тони Дин, который представил законопроект в Сенате.

Он отметил, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде сейчас оценивается в 7 млн долларов.

Сенатор отметил, что изначально правительство планировало, что законопроект будет принят обеими палатами парламента вовремя, чтобы розничные продажи начались с 1 июля. Эта временная шкала была отодвинута после того, как Сенат запросил больше времени для рассмотрения законопроекта. Теперь, когда законопроект прошел, премьер-министру Джастину Трюдо и его кабинету необходимо выбрать фактическую дату, когда легализация рекреационной марихуаны станет законом страны.

Сам в Трюдо в Твиттере опубликовал пост в поддержку принятого документа, говоря о том, что путем легализации страна усложняет жизнь наркоторговцам, а также ограничивает доступ к наркотику детей и подростков.

Напомним, в Киеве на последний марш за легализацию легких наркотиков вышли около 200 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в КрымуВ Сенате США заговорили о санкциях против РФ за религиозные гонения на Донбассе и в Крыму
Власти Канады против присоединения РоSSии к G7Власти Канады против присоединения РоSSии к G7
В комитете Сената США одобрили кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУВ комитете Сената США одобрили кандидатуру Джины Хэспел на пост главы ЦРУ
В Сенате США подтвердили "широкомасштабное" вмешательство РоSSии в выборыВ Сенате США подтвердили "широкомасштабное" вмешательство РоSSии в выборы
В Сенате США объяснили, зачем писали Луценко открытое письмоВ Сенате США объяснили, зачем писали Луценко открытое письмо
Трое сенаторов США обратились к Луценко за разъяснениями о ходе дела МанафортаТрое сенаторов США обратились к Луценко за разъяснениями о ходе дела Манафорта
В Сенате США утвердили Помпео на посту госсекретаряВ Сенате США утвердили Помпео на посту госсекретаря
Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с окружением ПутинаСенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с окружением Путина
Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"Порошенко наградил сенатора США Портмана орденом "За заслуги"
Сенаторы США призвали блокировать "Северный поток-2"Сенаторы США призвали блокировать "Северный поток-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости