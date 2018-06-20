Сенат Канады легализовал марихуану

Документ вступит в силу в ближайшие 2-3 месяца.

Сенаторы Канады проголосовали за принятие законопроекта федерального правительства, который легализует рекреационную марихуану. Об этом сообщает телеканал CBC.

За легализацию проголосовало 52 сенатора, 29 выступили против, еще двое воздержались от голосования. Принятые меры вступят в силу в течении 8-12 недель.

"Мы только что стали свидетелями исторического голосования в Канаде. Это конец 90-летнего запрета. Трансформативная социальная политика, я думаю, стала смелым шагом со стороны правительства", - сказал сенатор Тони Дин, который представил законопроект в Сенате.

Он отметил, что нелегальный рынок марихуаны в Канаде сейчас оценивается в 7 млн долларов.

Сенатор отметил, что изначально правительство планировало, что законопроект будет принят обеими палатами парламента вовремя, чтобы розничные продажи начались с 1 июля. Эта временная шкала была отодвинута после того, как Сенат запросил больше времени для рассмотрения законопроекта. Теперь, когда законопроект прошел, премьер-министру Джастину Трюдо и его кабинету необходимо выбрать фактическую дату, когда легализация рекреационной марихуаны станет законом страны.

Сам в Трюдо в Твиттере опубликовал пост в поддержку принятого документа, говоря о том, что путем легализации страна усложняет жизнь наркоторговцам, а также ограничивает доступ к наркотику детей и подростков.