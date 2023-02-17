Новостей.COM ⇒
2023-02-17
Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
Він вважає, що наша країна отримує допомогу надто повільно. Потрібно пришвидшити поставки, інформує
© Wikimedia commons
Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена через те, що США повільно надають Україні військову допомогу. На думку політика, яку той висловив
Макконнелл нагадав, що питання допомоги нашій країні сьогодні має двопартійну підтримку у Сенаті.
Він також зазначив, що громадянам США, які не підтримують збільшення фінансування на допомогу нам, слід зрозуміти, що найголовніша подія у світі зараз - розгром росіян в Україні.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua