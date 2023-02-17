Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні

Він вважає, що наша країна отримує допомогу надто повільно. Потрібно пришвидшити поставки, інформує ZN.ua.

Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні
© Wikimedia commons

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена через те, що США повільно надають Україні військову допомогу. На думку політика, яку той висловив в ефірі Fox News, якби її відправляли швидше - наші військові показували б ще кращий результат.

Макконнелл нагадав, що питання допомоги нашій країні сьогодні має двопартійну підтримку у Сенаті.

Він також зазначив, що громадянам США, які не підтримують збільшення фінансування на допомогу нам, слід зрозуміти, що найголовніша подія у світі зараз - розгром росіян в Україні.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
Український чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривеньУкраїнський чиновник виписував премії сестрі на 24 тисячі: суд "покарав" його на 4250 гривень
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Перша партія шведських гармат L-70 вже в УкраїніПерша партія шведських гармат L-70 вже в Україні
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Блок рекламы


Похожие новости
Аудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJАудитори США можуть поїхати в зону бойових дій в Україні, щоб перевірити використання допомоги – WSJ
Франція таємно передала Україні новітні протитанкові комплексиФранція таємно передала Україні новітні протитанкові комплекси
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Шольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх УкраїніШольц закликав усі країни, що мають західні танки, відправити їх Україні
Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – ГуменюкУкраїні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк
Шпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІШпигун, якого викрили у німецькій розвідці, повинен був злити росіянам інформацію про розташування HIMARS та IRIS-T — ЗМІ
Ще 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЩе 800 росіян поїдуть з України додому «в цинку»: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
На роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовоюНа роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпін виступить з промовою
США розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримуванняСША розглядають надання Україні зброї не лише для перемоги, але й для стримування
Лідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитомЛідер британської опозиції приїхав у Київ з неоголошеним візитом
Последние новости
Подгружаем последние новости