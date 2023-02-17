Лідер республіканців у Сенаті: Найголовніша подія у світі зараз — розгром росіян в Україні

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена через те, що США повільно надають Україні військову допомогу. На думку політика, яку той висловив в ефірі Fox News , якби її відправляли швидше - наші військові показували б ще кращий результат.

Макконнелл нагадав, що питання допомоги нашій країні сьогодні має двопартійну підтримку у Сенаті.